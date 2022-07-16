KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILDI - Son Dakika
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KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILDI

16.07.2022 10:23

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda buluşup, şehitleri andı.

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'nda buluşup, şehitleri andı. 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Vahdetten Özkan, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran'ı Kerim okunup tüm şehitlere dua edildi. 15 Temmuz'da darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete sesleniş' konuşmasını dinleyenler, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler, demokrasi nöbeti olarak sabah saatlerine kadar devam edecek.

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Son dakika haberi... Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi Son dakika haberi... Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
Kaynak: DHA

Demokrasi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ANILDI - Son Dakika
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