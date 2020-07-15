Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı - Son Dakika

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

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KONYA - Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Konya Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu, şehitler için dua etti. Bazı şehit aileleri de şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, şehit aileleri ile sohbet etti. Şehitliği ziyarete gelen 2 yaşındaki şehit kızı Mina babasına dua ederek mezar taşından öptü.

2007 yılında Şırnak'taki terör operasyonlarını iki ayağını kaybederek gazi olan Hasan Kocamaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkenin ve milletin fedakarlığıyla bertaraf edildiğini ve darbe girişimini düzenlemek isteyenlerin göklerden gelen karara karşı gelemediklerini ifade etti. 7 Nisan 2007 tarihinde Şırnak Gabar Dağı eteklerinde operasyonda mayına basması sonucu iki ayağımı kaybettiğini anlatan Hasan Kocamaz, "Bu ülke için iki ayağımızı feda ettik. Bugün de 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü olduğu için buraya geldik. Şehitlerimizi tekrardan yad ettik. O günü hatırlamak istemesek de tekrardan o günü yad ettik" ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Konya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı - Son Dakika
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