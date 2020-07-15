Konya'da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi
KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.
KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.
FETÖ'nün 2016'da düzenlediği darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Koronavirüs önlemleri kapsamında Alaeddin Cami bahçesinde yapıldı. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da bir konser verdi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Milletvekilleri ile MHP il Başkanlığından partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da protokol üyeleri tarafından takip edildi. Konyalı bazı vatandaşlarda araçlarıyla konvoy oluştururken, ellerine Türk bayrakları alan bazı vatandaşlarda caddelerde yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:39 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Konya'da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 22:37 15 Temmuz dolayısıyla 251 şehit için 251 hatim indirildi 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı