Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

11.03.2021 17:15
Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bilici savunmasında, karakolda ve savcılıktaki ifadelerini baskı altında verdiğini iddia ederek ifadesini değiştirdi.

Eski eşi Necati Keleş'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Bilici, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla ilgili bir bilgim ve görgüm yoktur. Kardeşim Mustafa Yeşil, maktulü Kadir Bakır'ın öldürdüğünü söylemektedir. Ben tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeşil de daha önce verdiği ifadeleri baskı ve şiddet altında verdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti, maktulü sanık Bakır'ın, aralarında çıkan tartışma üzerine öldürdüğünü ileri sürdü.

Sanık Kadir Bakır ise hiçbir zaman verdiği ifadeleri değiştirmediğine dikkati çekerek, "Suçu benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisiyle tanışmam. Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için maktulü gömmeye beraber gittik. Ben orada sadece bir torba gördüm." beyanlarında bulundu.

Kadir Bakır'ın avukatı Hasan Çömlek de cinayetin sanıklar Bilici ve Yeşil tarafından işlendiğini, müvekkilinin olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Çömlek, "Cinayet işlemek için bir sebebiniz olması gerekir. Benim müvekkilimin annesi ve ağabeyi birileri tarafından öldürülmüş, müvekkilim buna rağmen öldürenlere karşı bir husumet güdüp onlara zarar vermemiştir. Hal böyleyken Mustafa Yeşil'in iddia ettiği gibi bir tartışma üzerine cinayet işlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Mustafa ve Sebahat, sürekli ifade değiştirerek, verdikleri çelişkili beyanlarla suçu müvekkilimin üzerine atmaya çalışmaktadır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Fatih Ruşen ise sanıkların çelişkili beyanlarını kabul etmediklerini, en ağır şekilde, "canavarca hisle öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından 8 Ocak 2020'de gözaltına alınan Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sebahat Bilici, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını belirterek, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Bilici, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup, Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullanmıştı.

Bir önceki celse iddia makamı, esasa ilişkin verdiği mütalaasında, Bakır ve Yeşil'in "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme", sanık Bilici'nin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istemişti.

Mustafa Yeşil, Cinayet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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