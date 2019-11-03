Konya'da 150 civarında kaz telef oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde genç bir girişimciye ait 150 kaz henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ucarı Mahallesi'nde besicilik yapan 21 yaşındaki Aykut Ünver, kazları sabah ölü buldu.

Ünver, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Kazları akşam her zamanki gibi yemleyerek çiftlikten ayrıldım. Sabah geldiğimde ise kazlarımın büyük kısmının öldüğünü gördüm, hayatta kalanlar da kusuyordu. Bazılarına ayran içirdim ve kurtuldular. Olay yerine veterinerimi getirdim. Veterinerim, 'Kazlarında zehirlenme var' dedi. Ben de zehirlendiklerini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir hastalıkları yoktu, hepsi veteriner kontrolü altındaydı. Veterinerim de kaz besiciliği yapan arkadaşlarım da bir günde bu kadar kazın ölmesini normal karşılamadı. Ölü kazlardan Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne numune götürdüm."

Yetkili makamlarca başlatılan inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.