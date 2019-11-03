Son Dakika Haberleri: Konya'da 150 civarında kaz telef oldu
Son Dakika Güncel Konya'da 150 civarında kaz telef oldu

Konya'da 150 civarında kaz telef oldu

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde genç bir girişimciye ait 150 kaz henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Konya'nın Ilgın ilçesinde genç bir girişimciye ait 150 kaz henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ucarı Mahallesi'nde besicilik yapan 21 yaşındaki Aykut Ünver, kazları sabah ölü buldu.

Ünver, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Kazları akşam her zamanki gibi yemleyerek çiftlikten ayrıldım. Sabah geldiğimde ise kazlarımın büyük kısmının öldüğünü gördüm, hayatta kalanlar da kusuyordu. Bazılarına ayran içirdim ve kurtuldular. Olay yerine veterinerimi getirdim. Veterinerim, 'Kazlarında zehirlenme var' dedi. Ben de zehirlendiklerini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir hastalıkları yoktu, hepsi veteriner kontrolü altındaydı. Veterinerim de kaz besiciliği yapan arkadaşlarım da bir günde bu kadar kazın ölmesini normal karşılamadı. Ölü kazlardan Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne numune götürdüm."

Yetkili makamlarca başlatılan inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Konya'da 150 civarında kaz telef oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 150 civarında kaz telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]