Konya'da 16 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 16 bin 800 sentetik ecza hapının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Polis, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 16 bin 800 uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.