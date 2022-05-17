Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

17.05.2022 09:54

Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine darbe vuran Narkotik polisi 16 kilo 820 gram eroin ele geçirdi.

Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

KONYA - Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine darbe vuran Narkotik polisi 16 kilo 820 gram eroin ele geçirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Polis ekiplerince yapılan rutin yol uygulamasında üç araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda araçlarının çeşitli yerlerine zulalanmış 34 parça halinde 16 kilo 820 gram eroin ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulamalarda "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Manisa'da durdurulan araçtan 1 kilo 794 gram eroin ele geçirildi Manisa'da durdurulan araçtan 1 kilo 794 gram eroin ele geçirildi Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement