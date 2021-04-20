Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu - Son Dakika

Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu

20.04.2021 21:58
Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu, System.String[]

Konya'da baraj gölünde 16 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Konya'da baraj gölünde 16 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Manas Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gölette ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölete dalış yapan itfaiye ekipleri 16 yaşındaki Muhammet A.'nın cansız bedenine ulaştı. Muhammet A.'nın göle nasıl düştüğü konusunda çalışmalar sürüyor. - KONYA

Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu
Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu

Selçuklu, İtfaiye, Baraj, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu - Son Dakika


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