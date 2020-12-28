Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi
28.12.2020 22:38
Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 165 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın dedektör ile bulduğu tarihi obje ve sikkeleri evinde sakladığını tespit etti. Ekipler alınan arama kararına istinaden şahsın evi ve eklentilerinde arama yaptı.
ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada 165 adet sikke, 29 adet metal obje, 1 adet yüzük, 2 adet dedektör, 1 adet tabanca ile 19 adet mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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