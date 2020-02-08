Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı - Son Dakika

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

6 saat önce

KONYA'da kar ve tipi nedeniyle görüşme mesafesi 1 metreye kadar düştü, 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı, System.String[]

KONYA'da kar ve tipi nedeniyle görüşme mesafesi 1 metreye kadar düştü, 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i hamile kadın 15 kişi yaralandı.

Konya- Ankara Karayolu'nun Gelemiş Mevkisi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düşünce aralarında TIR'ların da bulunduğu 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 hamile kadının da aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunun her iki yönü de uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. ?


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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