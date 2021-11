17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Konya'daki Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Servisinde, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yenidoğan Uzmanı Dr. Fatma Hilal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesi hakkında bilgi verdi.

Prematüre doğumların birçok sebebi olabileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kovid-19 enfeksiyonu dahil birçok enfeksiyon, annenin hipertansiyonu olması, annenin yaşadığı stres, travma, kronik rahatsızlıkları prematürelikle sonuçlanabilir. Anneler, böyle bir süreçte özellikle enfeksiyondan kendilerini korumalılar. Sağlıklı beslenme ve stressiz bir yaşam prematürelikten koruyacaktır. Bu bebekler, nörolojik anlamda kötü geçirilmiş bir yenidoğan sürecine maruz kalmışlarsa bir takım kişilik problemleri, sosyalleşme problemleri olabiliyor. Bu bebekler bazen yaşıtlarına göre daha geç yürüyorlar, boy ve kilo anlamında yaşıtlarını daha geç yakalıyorlar. Ailenin bu konuda bilinçli olması ve rehabilitasyon imkanlarını bebeğe sağlaması iyi sonuçlarla karşımıza çıkıyor."

Hastanede 13 ay önce, 24 haftalıkken 740 gram olarak dünyaya gelen Yusuf Çetin'in yaşama tutunması için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Beyin kanaması yaşamadı, bu nörolojik anlamda ona çok iyi yansıyan bir süreç. Bir takım beslenme sorunları oldu ama bunları kısa sürede atlattık. Buradan oksijen desteksiz taburcu edildi. Çünkü bu bebekler kronik akciğer hastalığı anlamında önemli adaylardır. Lazer göz ameliyatı oldu, görme alanında da çok ciddi bir problem yok. Umarım sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek." diye konuştu.

Dört ay kuvözde kaldı

Anne Nuriye Çetin de geçen yıl hamileliğinin 24. haftasında acil duruma alındığını belirterek, "Oğlum acele etti, 21 Ekim'de dünyaya geldi. Allah öyle takdir etmiş. Gerçekten çok zor bir durumdu. Biz her şeye hazırlıklıydık ama Allah'tan da ümidimizi kesmedik. Rabbim sağlıklı bağışladı. Çok zordu. 4 ay kuvözde kaldı. 4 ay boyunca her gün ağladım. Zaten her gün sütümü sağdım, hastaneye getirdim. Çok sabır gerektiren bir süreçti. Yaşıtlarına göre biraz küçük, göz ameliyatı oldu. Onun dışında her şey yolunda." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca, hastanede 13 ay önce dünyaya gelen Yusuf Çetin'in annesi, servis çalışanlarıyla Dünya Prematüre Günü için hazırlanan pastayı kesti.

Programa Başhekim Erkan Ataş, servis çalışanları ile 24 haftalıkken 740 gram olarak dünyaya gelen 13 aylık Yusuf Çetin ve annesi Nuriye Çetin katıldı.