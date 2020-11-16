Konya'da 181 kişiye maske ve sosyal mesafeden işlem yapıldı - Son Dakika

Konya'da 181 kişiye maske ve sosyal mesafeden işlem yapıldı

Konya'da yeni tip korona virüs (Covid-19 denetimleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 181 kişiye işlem yapıldı.

Konya'da yeni tip korona virüs (Covid-19 denetimleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 181 kişiye işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Umuma açık işyerleri ve çeşitli bölgelerde yapılan kontrollerde 181 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı. 5 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılırken, 4 iş yeri faaliyetten men edildi. - KONYA

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