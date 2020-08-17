Konya'da 1999 depremi anma etkinliği - Son Dakika

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Konya'da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümünde AFAD tarafından anma etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, "Ülkemizde 21 yıl önce, tarihinin en karanlık gecelerinden birisi yaşanmıştır. 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saatler 03.02'yi gösterirken Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğini mutlaka bilmeliyiz. Arama Kurtarma ekiplerimiz, STK'larımız ve AFAD Gönüllülerimizle birlikte AFAD Türkiye'nin sesi ve ortak gücüdür. Tedbir Tedbir Tedbir diyoruz ve Allah afet vermesin diyoruz" dedi.

Anma etkinliğinde açık havada çök-kapan-tutun hareketi tüm katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-I Kerim okundu. - KONYA