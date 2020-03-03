Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

6 saat önce

KONYA'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı.

Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

KONYA'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu aile arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Kavgada İrfan C. (26), Hakan S. (26) ve Mustafa S. (24)  av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavga polisin müdahalesiyle sona ererken, olaya karıştığı öne sürülen Şahin G., Yaşar G. ve Mustafa T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

?


Ali Ulvi, Polis, Meram, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu
Denizlili iş insanın aracına bombayı dayısının koyduğu ortaya çıktı Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 06:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]