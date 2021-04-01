Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Meram ilçesinde operasyon düzenledi. Polis, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirdi. Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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