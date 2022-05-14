Konya'da 2 çocuk, yedikleri ottan rahatsızlandı - Son Dakika

Kulu ilçesinde 2 çocuk, yedikleri ottan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altılar Mahallesi'nde N.N.H. (11) ile E.S. (8), dün mahalle dışında arazide topladıkları otlardan yedi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan çocuklar, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 2 kız çocuğunun durumunun iyi olduğu, yedikleri otlar nedeniyle vücutlarının alerjik reaksiyon gösterdiği öğrenildi.