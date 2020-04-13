Konya'da, 2 günlük yasağın ardından sokaklarda hareketlilik - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ile sokaklardaki yaya ve araç yoğunluğu dikkat çekti. Semt pazarlarında çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralarına da uyulmadığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 il için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle bugün Konya'nın cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekti. Polis, kentin yoğun noktalarında uygulama yaptı. Belediye otobüsleri ile yolcu minibüslerini durdurup, kontrol eden polis, 84 yaşında olan ve bankaya gittiğini belirten kişiye ise otobüsten indirerek, yardımcı oldu. Maske takmayan ve giydiği kazakla ağzını kapatıp, tedbir almaya çalışan minibüs sürücüsüne de 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince para cezası uygulanıp, maske verildi.

PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK