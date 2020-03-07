Konya'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

40 dakika önce

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Konya'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı, System.String[]

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Nuri İnekçi (60) idaresindeki 42 ACU 633 plakalı hafif ticari araç, Yeniceoba Mahallesi Bulduk Makası mevkisinde, İhsan Demir (57) yönetimindeki 42 JH 627 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cihanbeyli, Yeniceoba, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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