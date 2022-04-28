Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı

28.04.2022 15:07

Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandıKONYA Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı

KONYA Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Olay, 14.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 katlı inşaatı devam eden binada beton atımı sırasında göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde inşaatta meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim B. ile Nuri S. AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Konya'da vinç ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Konya'da vinç ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı Konya'da inşaatta çökme: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Nevşin Mengü hacklendi! Hacker'lar kurdukları WhatsApp grubuna Cüneyt Özdemir'le Fatih Portakal'ı da ekledi
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:22:54. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da inşaatı devam eden binada meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement