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Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2)
6 saat önce
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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