Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2)
Son Dakika Güncel Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2) - Son Dakika

Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2)

6 saat önce

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2), System.String[]

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.


Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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