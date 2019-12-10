Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)
Son Dakika Güncel Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7) - Son Dakika

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

6 saat önce

DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan...

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7), System.String[]

DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.


Hasan Dönmez, Konya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16 Kaynak: DHA
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