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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)
6 saat önce
DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:20 Kaynak: DHA
DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.
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