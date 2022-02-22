Konya'da 2 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da 2 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay hapis cezası

22.02.2022 17:18
Konya'da 2 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay hapis cezası

Konya'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, diğer sanığa ise 21 bin 200 lira para cezası kesildi.

Konya'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, diğer sanığa ise 21 bin 200 lira para cezası kesildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Irmak Altuntaş'ın babası, şikayetçi olduğu 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Savcılık mütalaasında, yapılan incelemeler sonucunda sanık A.Ö'nün (17) asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık A.Ö. ile sanık B.E'nin olay günü dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu meydana gelen kazada Eda Naz Güngör ve Irmak Altuntaş'ın ölümüne neden oldukları, A.Ö'nün kendisine yanan kırmızı fasılalı ışık ve dur levhasına rağmen durmayıp kavşağa giriş yapması neticesinde kaza meydana geldiğinden bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşılmıştır."

Mahkeme heyeti, A.Ö'nün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına, B.E'nin ise 21 bin 200 lira para cezası ödemesine karar verdi.

A.Ö. (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobilin, 24 Eylül 2021'de merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde çarpıştığı B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobilde bulunan Eda Naz Güngör (16) ile Irmak Altuntaş (16) hayatını kaybetmiş, sürücü B.E de yaralanmıştı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan A.Ö. ile aynı araçtaki arkadaşı O.B. (17) polis merkezine götürülmüştü.

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Para Cezası, Eda Naz, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 2 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 2 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücüye 5 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
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