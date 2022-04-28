Konya'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

28.04.2022 14:57
Konya'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'da sahipsiz köpeği silahla öldüren iki iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Konya'da sahipsiz köpeği silahla öldüren iki iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki hayvan satışı ve kesimi yapılan bir firmada çalışan Nebi Aktaş (32) ile İbrahim Algaç (45), bölgede dolaşan bir sahipsiz köpeği tüfekle vurarak öldürdü.

Köpeğin öldürülmesine tepki gösteren iş yeri çalışanlarından Nail Yılmaz K. ile ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nail Yılmaz K, Aktaş'ı göğsünden, Algaç'ı ise karnından bıçakla ağır yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinin diğer çalışanları tarafından polis merkezine götürülen Nail Yılmaz K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Nail Yılmaz, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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