KONYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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KONYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

09.08.2022 17:22
KONYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

KONYA'da 2'nci Organize Sanayi sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONYA'da 2'nci Organize Sanayi sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan da itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Konya Organize Sanayi itfaiyesinin yanı sıra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait yangın söndürme araçları da müdahale ediyor. Boya fabrikasındaki yangında, patlama riskine karşı Konya- Ankara kara yolu da trafiğe kapatıldı.

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Konya'da, boya fabrikasında yangın (1) Konya'da, boya fabrikasında yangın (1)
Kaynak: DHA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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