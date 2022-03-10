Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları hakim karşısında

10.03.2022 14:36
Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları hakim karşısında

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa T, Sadettin T, Mehmet Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Okul servisinin sürücüsü Mustafa T. olay günü havanın soğuk olduğunu, öncesinde de kar yağdığını söyledi.

Konya merkezden öğrencileri alıp Cihanbeyli'de bulunan sağlık meslek lisesi, imam hatip lisesi ve başka bir okula götürdüğünü aktaran Mustafa T, şöyle konuştu:

"Cihanbeyli girişindeki köprüden geçtim. Köprü bitiminden sonra 3 öğrenciyi indirmem gerekiyordu. Duracağım sırada öğrencilerden biri otogarın karşısındaki ışıklarda ineceğini söyledi. Ben de gaza bastım, araba gazda gitmeyince vites yükselttim, gaza bastım. Kırmızı ışık yanında ayağımı aniden gazdan çektim. O an kırmızı ışığa 500 metre, 1 kilometre gibi bir mesafe vardı. Ayağımı gazdan aniden çekince araç sol tarafa kaydı, refüje çarptı ve döndü. Ben de hafif sağ yapmak için direksiyonu çevirdim. Daha sonra araç sağ yattı, süründü ve elektrik direğine çarpıp durdu. Yolda gizli buzlanma varmış. Benim hızım 40-45 kilometre civarındaydı."

Servis yan yattığı için ön camı kırıp dışarı çıktığını anlatan Mustafa T, "Aracın etrafında dolaşırken aracın altında 2 çocuk gördüm. O sırada yaşıyorlardı. Hatta kız çocuğuyla konuştuk, ağlıyordu. O anda bir kepçe geldi. Aşırı kalabalık vardı, beni hiç dinlemediler. Traktör kepçesi ile 18 tonluk aracı kaldırmaya çalıştılar. Otobüs hiç kalkmadı, yana doğru kaydı. Kurtarıcı gelseydi ve kepçeyle müdahale edilmeseydi çocuklar hayatta kalır mıydı bilmiyorum ama sonuç daha farklı olabilirdi. Olay yerine kepçeyi ben çağırmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa T, olay günü kullandığı otobüse takometre takmayı unuttuğunu iddia etti.

Servisin sahibi olan sanık Mehmet Ç. de suçlamaları reddetti.

"Koltuklarımız sağlam değildi, emniyet kemerimiz yoktu"

Olay tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünde şube şefi olarak görev yapan Sadettin T. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, kaza tarihinde kentte sert bir kışın yaşandığını, hava şartlarından kaynaklanabilecek kazaları önlemek için sorumluluğundaki bütün kara yollarında ekibiyle gece gündüz çalıştığını öne sürdü.

Kazada yaralanan öğrencilerden Mehmet Ali E. ise "Maktul arkadaşımız Ayşenur'un kaza sonrası konuştuğunu görmedim. Koltuklarımız sağlam değildi, emniyet kemerimiz yoktu. Buzlanma için de yeteri kadar önlem alındığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa T. hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya merkezinden Cihanbeyli ilçesine öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, 6 Ocak 2017'de Cihanbeyli ilçe terminali karşısında devrilmiş, kazada lise öğrencileri Burak Demirci ile Ayşenur Okuş ölmüş, 42 kişi de yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI KONYA-ANTALYA KARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİ KISITLANDI

İmam Hatip, Cihanbeyli, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da 2 öğrencinin öldüğü okul servisi kazasının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement