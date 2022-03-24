2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Alaylar 1 Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Açıkgöz (42) yönetimindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Acar'ın (23) kullandığı 42 B 1390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yusuf Açıkgöz ve Mehmet Acar ile yanında bulunan Semiha Acar ( 46), Goncagül Koçak (39), Ayşegül Koçak(38), Kısmet Koçak(14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Semaha Acar, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.