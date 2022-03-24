2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI

24.03.2022 09:35
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Alaylar 1 Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Açıkgöz (42) yönetimindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Acar'ın (23) kullandığı 42 B 1390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yusuf Açıkgöz ve Mehmet Acar ile yanında bulunan Semiha Acar ( 46), Goncagül Koçak (39), Ayşegül Koçak(38), Kısmet Koçak(14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Semaha Acar, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI

YORUMLAR
500
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Tuzla'da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:35 Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözleri Aynur Aydın'ı çıldırttı: Damacanaya tecavüz edenler var
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement