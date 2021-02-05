Konya'da 2'si koronavirüs 35 aşı kayboldu! İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı - Son Dakika

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Taşkent Devlet Hastanesi'ne getirilen koronavirüs aşıları, daha iyi muhafaza edilmesi için aynı binanın alt katındaki Aile Sağlık Merkezi dolaplarına konuldu. Kilitli dolapta 19 Ocak'ta yapılan kontrolde, korona aşılarından 2'sinin olmadığı fark edildi.

HASTANE YÖNETİMİ VE SORUMLU DOKTOR HAREKETE GEÇTİ

Aile Sağlık Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu ise diğer dolaplardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine hastane yönetimi ve sorumlu doktor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü de aşıların kaybolmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.