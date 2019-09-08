Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

29 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesiyle çadırda kalan 2 yaşındaki bebek, yatağında ölü bulundu.

Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesiyle çadırda kalan 2 yaşındaki bebek, yatağında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin bulunduğu bölgede kurulan çadırda yaşayan Suriye uyruklu aile, 2 yaşındaki bebekleri Muhammed Dineydil'i sabah yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine getirilen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ön incelemede, Muhammed'in zatürreden ölmüş olabileceği, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:11:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]