Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesiyle çadırda kalan 2 yaşındaki bebek, yatağında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesiyle çadırda kalan 2 yaşındaki bebek, yatağında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin bulunduğu bölgede kurulan çadırda yaşayan Suriye uyruklu aile, 2 yaşındaki bebekleri Muhammed Dineydil'i sabah yatağında hareketsiz şekilde buldu.
Ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine getirilen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan ön incelemede, Muhammed'in zatürreden ölmüş olabileceği, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.
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