KONYA'DA 2 YIL ARADAN SONRA TERAVİH NAMAZI KILINDI - Son Dakika

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RAMAZAN ayının ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından yeniden camilerde cemaatle kılındı. Konya'daki tarihi Sultan Selim Camii, ilk teravih namazında vatandaşlarla doldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında son 2 yıldır camilerde kılınamayan teravih namazları, bu Ramazan ayında önlemlerin yumuşatılmasıyla birlikte yeniden camiler ve mescitlerde kılınmaya başlandı. Konya'da Osmanlı mimarisi tarihi Sultan Selim Camii de ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlarla doldu.