Konya'da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarayönü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarayönü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya satan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda kaçak akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 bin litre yakıt ele geçirildi. Ele geçirilen yakıttan numune alınarak Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Ayrıca, soruşturma dosyası kapsamında yapılan üç ayrı ara yakalamada 26 bin 610 litre kaçak akaryakıta el konularak Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve yetkilisi 5 şahıs hakkında adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Sarayönü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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