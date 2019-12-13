Konya'da 20 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 20 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 20 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Konya'da 20 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 20 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yıl başı öncesi kaçak içki denetimlerini artırdı. Polis ekipleri, Mahrukatçılar bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına kaçak içki getirildiği yönünde bilgi üzerin çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde eğlence mekanının bulunduğu bölgede çalışma yapan polis, kendilerini görünce şüpheli hareketlerde bulunan bir araç sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapan polis, 20 şişi içki ele geçirdi. İçkinin kaçak olmasıyla birlikte şişeler üzerindeki bandrolün de sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Dündar S.'nin (28) ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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