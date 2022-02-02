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Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

02.02.2022 14:08
Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

Konya'da cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden firar eden ve eşini ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı bulunan K.C'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışma kapsamında, K.C'nin merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde saklandığı belirledi.

Adrese yapılan baskında yakalanan K.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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