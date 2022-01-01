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Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

01.01.2022 12:06
Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında 2021 yılında 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 302 adet lisanslı akaryakıt istasyonu denetlendi.

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında 2021 yılında 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 302 adet lisanslı akaryakıt istasyonu denetlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında devletin vergi kayıplarına neden olan kaçakçılara göz açtırmadı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında yapılan operasyonlarda kaçakçılara darbe üstüne darbe vurdu. 2021 yılında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde 15 olayda toplam 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 29 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken akaryakıt kaçakçılığı yapılan 3 araca tedbir kararı konuldu. Lisanssız faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 madeni yağ üretim tesisine adli işlem uygulandı.

302 adet akaryakıt istasyonu denetiminde 1 milyon TL ceza uygulandı

KOM ekiplerinin çalışmalarında 2021 yılında toplam 302 adet lisanslı akaryakıt istasyonu denetlendi. 4 akaryakıt istasyonuna dağıtıcının belirlediği tavan fiyat üzerinde akaryakıt ve LPG satmaktan, saat 00.00'dan sonra uygulanacak zamlı fiyatı, saat 00.00'dan önce uygulamak, 1 akaryakıt istasyonuna LPG dolum yetki belgesi bulunmayan personel çalıştırmaktan, 1 akaryakıt istasyonuna farklı dağıtıcıya ait kurumsal kimlik bulundurmaktan, 1 akaryakıt istasyonuna dağıtıcı firma haricinde akaryakıt ikmali yapmaktan, 2 akaryakıt istasyonuna teminat yükümlülüğünü yerine getirmemekten işlem yapıldı. 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti geçici olarak durdurulurken 1 akaryakıt istasyonunun faaliyetine son verilerek lisansı iptal edildi. Yapılan denetimler kapsamında akaryakıt istasyonlarına yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. - KONYA

Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 2021'de 66 bin 106 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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