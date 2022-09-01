Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi

01.09.2022 12:55
Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Konya'da 2022-2023 adli yıl açılışı nedeniyle Konya Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Konya'da 2022-2023 adli yıl açılışı nedeniyle Konya Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yeni adli yılın birçok değişikliği beraberinde getireceğini belirterek adalet vurgusu yaptı.

Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Aladağ: "Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz." diye konuştu.

Aladağ, vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmenin, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı olduğunu vurguladı.

Adaletin teminatının bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatının ise bağımsız savunma olduğunu belirten Aladağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz."

Törenin ardından aşure ikramı yapıldı.

YORUMLAR
500
'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş 'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş Eski sevgilinin evindeki kanlı delil, Zehra cinayetine ışık tutacak Eski sevgilinin evindeki kanlı delil, Zehra cinayetine ışık tutacak
Kaynak: AA

Konya Adliyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmenin atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement