Konya Adliyesinde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Konya'da 2022-2023 adli yıl açılışı nedeniyle Konya Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, yeni adli yılın birçok değişikliği beraberinde getireceğini belirterek adalet vurgusu yaptı.

Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Aladağ: "Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz." diye konuştu.

Aladağ, vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmenin, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı olduğunu vurguladı.

Adaletin teminatının bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatının ise bağımsız savunma olduğunu belirten Aladağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz."

Törenin ardından aşure ikramı yapıldı.