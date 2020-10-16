Konya'da 22 araç ve sürücüye 8 bin 636 lira ceza - Son Dakika

Konya'da okul servis araçları denetimi kapsamında denetlenen 522 araç ve sürücüden 22'sine 8 bin 636 lira cezai işlem uygulanırken, iki servis aracı da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven ortamında okullarına ulaşabilmelerini sağlamak için okul servis araçları denetimi yapıldı. Denetim kapsamında kontrol edilen 522 araç ve sürücüden kusurlu 22'sine 8 bin 636 lira ceza uygulandı, 2 servis aracı ise trafikten men edildi. - KONYA