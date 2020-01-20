Konya'da 23 drone kullanıcısına İHA pilot eğitimi verildi - Son Dakika

Konya'da Konya Amatör Fotoğrafçılar Derneği'nde 23 drone kullanıcısına İHA pilot eğitimi verildi.

Beecopter Müdürü Salih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte daha çok askeri amaçla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA), günümüzde her alanda sıklıkla kullanılmaya başladığını söyledi.

İHA'ların günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirten Kıyıcı, " PTT'nin bu yıl içerisinde İHA ile kargo taşımacılığına başlayacağını duyurması, ülkemizin de teknolojik gelişmelere nasıl uyum sağladığını göstermektedir. Kargo taşımacılığının yanı sıra havadan görüntüleme, geniş alan gözetleme, tarımsal veri analizi, haritacılık, reklamcılık ve sinema gibi alanların vazgeçilmez unsuru İHA'lardır. Çünkü İHA'lar ile yapılan uygulamalar bizlere hem maliyetten hem de zamandan önemli kazançlar sağlamaktadır." dedi.

Kullanım alanı artan İHA'ların en önemli sorununun emniyet olduğunu vurgulayan Kıyıcı, "Uygulama alanı artan bu insansız sistemlerin kullanımlarının kontrol edilmesi yani emniyet en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda son düzenlemeler ile usulsüz ve izinsiz İHA kullanımlarına idari para cezaları ile adli işlemler uygulanmaya başlamıştır." diye konuştu.

Konya Amatör Fotoğrafçılar Derneği'nden (KONFAD) gelen talep üzerine Konya'da İHA pilot eğitimi düzenlediklerini kaydeden Kıyıcı, şunları ifade etti:

"İHA alanındaki gelişmeleri yakından takip eden KONFAD'tan gelen talep üzerine Beecopter ve Tronik Havacılık firmasından Tamer Savaş ile birlikte KONFAD bünyesinde İHA 0 Ticari Pilot Sertifika eğitimi gerçekleştirdik. 2 gün süren eğitimde aviyonik sistemler, İHA tanıtımı, hava hukuku ve sorumluluklar ile diğer teorik ve teknik bilgiler verilmiştir. Başarı ile eğitimi tamamlayan 23 aday, İHA ticari pilot sertifikalarını aldı."

Kıyıcı, tüm bu uygulama ve koşullar altında drone kullanmak isteyenlerin eğitimli olması ve izin alarak uçmasının beklendiğini sözlerine ekledi.