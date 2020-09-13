Konya'da 24 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Kulu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 5'i kuru sıkıdan bozma olmak üzere toplam 24 ruhsatsız tabanca ve 450 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili C.D. ve S.E. gözaltına alındı.