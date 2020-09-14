Konya'da 24 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Kulu ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edilen ve gözaltına alınan C.D. ve S.E'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 5'i kuru sıkıdan bozma olmak üzere toplam 24 ruhsatsız tabanca ve 450 mermi ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.