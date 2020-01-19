Konya'da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Konya'da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

7 saat önce

Konya'da 25 ayrı bilişim suçundan aranan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Konya'da 25 ayrı bilişim suçundan aranan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik çalışmaların ardından telefon dolandırıcılığı yapan A.C. (28) tespit edilerek polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Gözaltına alınan A.C.'nin 24 ayrı bilişim suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. A.C.'ye daha önceden de internet üzerinden kredi kartı bilgilerini kötüye kullanma suçuyla işlem yapıldığı öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi
Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 25 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]