Konya'da 25 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi (2) - Son Dakika

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 25'E ÇIKTI

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen ilçe sayısı 25'e yükseldi. Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Ahırlı, Akören, Çumra, Akşehir, Kadınhanı, Güneysınır, Ilgın ve Yalıhüyük ilçelerinde de yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ise eskiden köy ve belde statüsündeki bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.