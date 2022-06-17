Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı - Son Dakika
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Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı

17.06.2022 11:51
Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı çatı katında gözaltına alındı.

Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı çatı katında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan Ahmet Kemal Ş'yle (40) ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hükümlünün Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki binanın çatı katında saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, Ahmet Kemal Ş, çatı katında bulundu. Polislere direnen ve kendisini bıçakla bacağından yaralayan hükümlü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından gözaltına alındı.

Hükümlünün tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Kemal, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı - Son Dakika
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