KONYA'da 264 sürücüye 187 bin TL para cezası - Son Dakika

KONYA'da 264 sürücüye 187 bin TL para cezası

Konya'da 264 sürücüye 187 bin TL para cezasıKonya'da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 264 araca sahte plaka takmak, plaka takmamak ve çevreyi rahatsız etmek maddelerinden 187 bin 195 TL para cezası kesildi.

Konya'da 264 sürücüye 187 bin TL para cezası

Konya'da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 264 araca sahte plaka takmak, plaka takmamak ve çevreyi rahatsız etmek maddelerinden 187 bin 195 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, 260 araca çevreyi rahatsız etmek, 3 araca sahte plaka takmak ve 1 aracada plaka takmamak maddelerinden toplamda 187 bin 195 TL para cezası kesildi. Ayrıca 48 araçta trafikten men edildi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'da 264 sürücüye 187 bin TL para cezası - Son Dakika

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