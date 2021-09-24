Konya'da 27 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 27 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürüttükleri ortak çalışma, uygulama ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplarla yakalanan M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.