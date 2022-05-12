Konya'da 278 okulda oyun alanları oluşturuldu - Son Dakika
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Konya'da 278 okulda oyun alanları oluşturuldu

12.05.2022 14:37
Konya'da 278 okulda oyun alanları oluşturuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 278 okulda, spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 278 okulda, spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, okullarda çocukların ve gençlerin hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya genelinde 278 okulda öğrenci sayısı, bahçe büyüklüğü, zemin tipi dikkate alınarak basketbol, voleybol sahaları, yağ satarım bal satarım, seksek, satranç gibi oyun çizgileriyle sıra çizgileri çizildiği ifade edildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı olarak yetişmesi için Bilgehaneler, Atabey Gençlik, Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji Platformu gibi örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bunların yanında ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı etkinliklerle geçirmesi için de çalışıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin hem kaliteli zaman geçirmesi hem de boş zamanlarında standartlara uygun sahalarda spor yapması için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturduk. Okullardaki benzer çalışmalarımız yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek."

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Büyükşehir Belediyesi, basketbol, oyunlar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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