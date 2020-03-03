Konya'da 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Konya'da madeni yağ taşıyan tankerde yapılan incelemede "10 numara" olarak bilinen özel karışımlı 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Konya'da madeni yağ taşıyan tankerde yapılan incelemede "10 numara" olarak bilinen özel karışımlı 28 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirtilen tankerin kente giriş yapmasının ardından tanker bir süre takip edildikten sonra kontrollü olarak durduruldu. Sürücü N.O.'nun tankerde madeni yağ olduğunu söylemesi üzerine ekipler tarafından ölçüm yapıldı. Tanker içerisinde madeni yağ ile akaryakıt karışımı olduğunun tespit edilmesi üzerine 28 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayın ardından tanker sürücüsü N.O., gözaltına alındı. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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