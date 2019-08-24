Son Dakika Haberleri: Konya'da 28 suçtan aranan hükümlü yakalandı
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Konya'da 28 suçtan aranan hükümlü yakalandı

3 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Konya'da 28 suçtan aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Erdal E'yi (28) ilçede gözaltına aldı.

Erdal E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Erdal E, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:18 Kaynak: AA
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