Konya'da 29 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 29 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, bin 250 paket sahte bandrollü sigara ve makarona basılmış tütün ile 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellemesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, sahte bandrollü alkollü içki ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 29 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, bin 250 paket sahte bandrollü sigara ve makarona basılmış tütün ile 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek el konuldu. Yaklaşık 28 bin TL vergi kaybı önlenirken, olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KONYA