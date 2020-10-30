Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate İl Şampiyonası" sona erdi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde:
Yıldız Erkekler: 1. Yusuf Ziya Erol, 2. Mehmet Kahraman, 3. Kerem Kartal
Minik Erkekler: 1. Enes Nuri Özdemir, 2. Halil Çağlar Işık, 3'üncüler Yusuf Pilavcı ve Nebi Dağlıoğlu
Genç Erkekler: 1. Enes Sad Beşbadem, 2. Saffet Serkan Yay
Minik Kızlar: 1. Zeynep Baltacıoğlu, 2. Zeynep Ebrar Varlı, 3'üncüler Ayşe Nurkoviç ve Firdevs Ölmez
Yıldız Kızlar: 1. Ayşenur Küçükarslan, 2. Nazlı Buse Yüce, 3'üncüler Bahar Ölmez, ve Hayrunisa Eşiyok
Ümit Kızlar: 1. Berrin Baltacıoğlu, 2. Aleyna Dudu Büyüksarı, 3'üncüler Esra Bursa, ve Deniz Esin Çetinkaya
Genç Kızlar: 1. Güler Özçelik, 2. Rüveyda Ergin, 3'üncüler Sevim Naz Bıyık ve Zeynep Işık
Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen karate müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular, madalyalarını İl Müdürü Abdurrahman Şahin'den aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate İl Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor