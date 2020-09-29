Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

KONYA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,63 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Tuzlukçu ve yakın ilçelerden hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem, hasara yol açmadı.